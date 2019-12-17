"الحمراني" نقيباً في أمن المنشآت

قلّد قائد أمن المنشآت اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي، في مكتبه اليوم الثلاثاء، النقيب صلاح بن سالم الحمراني رتبته الجديدة "نقيب"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وقدم "الطويرقي" التهنئة لـ"الحمراني"، متمنياً له التوفيق وبذل الجهد والعطاء لأداء واجبه في خدمة الدين والوطن بكل جد ونشاط .