"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان

قالت: الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٧مساءً وتشمل 7 محافظات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تشمل محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٧مساءً بمشيئة الله.