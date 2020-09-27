"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تشمل محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٧مساءً بمشيئة الله.حالة الطقس الأرصاد جازان
قالت: الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٧مساءً وتشمل 7 محافظات
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تشمل محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٧مساءً بمشيئة الله.