"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان

قالت: الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٧مساءً وتشمل 7 محافظات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تشمل محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٧مساءً بمشيئة الله.

حالة الطقس الأرصاد جازان

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27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 11:50 AM

قالت: الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٧مساءً وتشمل 7 محافظات

"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تشمل محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٧مساءً بمشيئة الله.

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