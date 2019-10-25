نائب أمير جازان يزور أسرة الشهيد "الكليبي" وينقل تعازي القيادة

ذووه أعربوا عن فخرهم باستشهاد ابنهم

نقل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله، وتعازي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، لوالد وذوي شهيد الواجب الجندي أول إبراهيم حسين محمد كليبي، أحد منسوبي الأمن العام، الذي استشهد أثناء أداء مهامه دفاعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب نائب أمير المنطقة، خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد في منزلهم بإسكان "روان" التابعة لمحافظة العارضة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعياً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

فيما أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة، ولأمير المنطقة، ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

وحضر العزاء محافظ العارضة، سلطان بن عجمي بن منيخر.