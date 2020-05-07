بعد وفاة مدرب اللياقة.. "كورونا" تصيب لاعبي فلامنجو البرازيلي

رويترز: أعلن نادي فلامنجو البرازيلي لكرة القدم ومقره ريو دي جانيرو، أن نتائج فحوص ثلاثة من لاعبيه جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وأجرى النادي 293 اختبارًا للاعبيه ومسؤوليه وعائلاتهم بين 30 أبريل والثالث من مايو.

وقال النادي في بيان أصدره أمس الأربعاء: "بالنسبة لهؤلاء الذين ثبتت إصابتهم بالعدوى، جميعهم بدون أعراض، والإجراءات التي اتخذناها هي العزل والحجر الصحي والمتابعة اليومية".

وأضاف فلامنجو أن اللاعبين الذين أُصيب أحد أفراد عائلاتهم بالفيروس سيدخلون الحجر الصحي.

ولم يكشف فلامنجو عن أسماء اللاعبين الذين جاءت عيناتهم إيجابية، لكن بطل كأس ليبرتادوريس يمتلك أقوى تشكيلة في أمريكا الجنوبية، ويضم بين صفوفه لاعبين مثل جابرييل باربوسا وفيليبي لويس ودييجو ألفيس ورافينيا.

وتوفّي جورجينيو المدلك الخاص بالنادي عن 68 عامًا الأسبوع الماضي بسبب الفيروس.