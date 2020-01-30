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قالوا إنه وضع بموقع غير مناسب وسيتسبب بانبعاثات وروائح وأضرار بيئية

أهالي قاع القنفذة: مشروع الصرف الصحي الجديد ضرره أكثر من نفعه

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تساءل أهالي مخطط القاع الجديد شرق القنفذة عن مشروع الصرف الصحي الذي يتم العمل حالياً على إنشائه ومدى خضوعه للدراسة، وعدم تسببه بأضرار بيئية للسكان.

وقال الأهالي إن المشروع وضع بموقع غير مناسب؛ لأنه مجاور للأحياء السكنية، وسيتسبب في انبعاثات وروائح وأضرار بيئية.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بوزارات البيئة والمياه والزراعة، والإسكان، والشؤون البلدية بسرعة تشكيل لجنة مختصة للوقوف على المشروع وأبعاد ضرره على سكان الأحياء الملاصقة له والطريق العام.