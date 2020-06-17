9900 وفاة في يوم واحد.. الهند تسجل ارتفاعًا "قياسيًّا" في ضحايا كورونا

إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 354065 بعد تسجيل 10974 جديدة

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الهند بحوالى ألفين في يوم واحد؛ لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 11 ألفًا و903 وفيات في هذه الدولة العملاقة في جنوب آسيا؛ بحسب أرقام رسمية جديدة أُعلنت الأربعاء.

ويرجع هذا الارتفاع جزئيًّا عن مراجعة أرقام في بومباي، المدينة الأكثر تضررًا بالوباء؛ حيث أضيفت 832 وفاة إلى الحصيلة اليومية بسبب "ثغرات" في تعداد الضحايا.

وارتفع إجمالي الإصابات إلى 354065، وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 10974 إصابة جديدة.

ومن جهتها، سجلت العاصمة نيودلهي -حيث يتدهور الوضع الصحي- 400 وفاة في الـ24 ساعة الماضية.

ووفق "سكاي نيوز" كانت حصيلة الوفيات الرسمية في الهند الثلاثاء 9900، ويعتبر هذا التعداد أقل من الواقع؛ لكنه لا يزال بعيدًا عن الحصيلة البشرية الكبرى التي سُجلت في أوروبا أو الولايات المتحدة.

وأمام الوضع الاقتصادي الصعب، قرر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن يرفع -في مطلع يونيو- إجراءات العزل المشددة المفروضة منذ نهاية مارس؛ لكن بعض القيود لا تزال سارية.

وتم رفع إجراءات العزل فيما لا يزال الوباء ينتشر في البلاد التي باتت تسجل حوالى 11 ألف حالة جديدة مثبتة يوميًّا، وقد أحصت حتى الآن حوالى 354 ألفًا و354065 إصابة.

وفي مواجهة حدة الأزمة الصحية، قررت ولاية تاميل نادو، جنوبي البلاد وإحدى الولايات الأكثر تضررًا مع نيودلهي وماهاراشترا، إغلاق العاصمة الإقليمية شيناي في النصف الثاني من يونيو.

جدير بالذكر أن خبراء في الصحة يرون أن الوباء لم يبلغ ذروته بعدُ في الهند؛ الأمر الذي يشير إلى احتمال تسجيل مزيد من الإصابات في الأيام القادمة.