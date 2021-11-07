كورونا في 5 دول.. 12 ألف إصابة جديدة بالبرازيل و3574 بالمكسيك و2224 بكوريا الجنوبية

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. 909 حالات بمصر و51 بموريتانيا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، تسجيل 11866 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا، و328 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة سجّلت البرازيل حتى الآن 21 مليوناً و874324 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 609388.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 261 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3574 إصابة إضافية يوم السبت؛ ما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 289674، وإجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و825404 منذ بدء الجائحة.

ويقول المسؤولون إن من المرجّح أن الأرقام الرسمية لا تمثل سوى عدد قليل جداً من إصابات ووفيات فيروس كورونا الفعلية.

كوريا الجنوبية

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 2224 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد، إلى 379 ألفاً و935 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز، القول إنه تمّ تسجيل 11 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2967.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووفاة 62 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 336582؛ من ضمنهم 282514 حالة تمّ شفاؤها، و19011 حالة وفاة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لم تعلن عن أي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 37 ألفاً و659 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 801 حالة.