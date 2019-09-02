إيقاف مهام البحث عن "مفقود الطائف" بعد العثور عليه غريقًا

فِرَق المدني انتشلت جثمانه من "غدير البنات" بعد تحديد موقعه

أوقفت فِرَق البحث والإنقاذ، التابعة للدفاع المدني والفِرَق التطوعية بالطائف، مهام البحث، بعد العثور على الشخص المفقود غريقًا داخل غدير البنات؛ حيث انتُشل الجثمان بعد تحديد موقعه.

وكانت الفِرَق قد أمضت قرابة 18 ساعة منذ ورود البلاغ أمس، بعد العثور على مركبة تقف على حد الماء بها طفلان، ثم أسفر البحث عن العثور على امرأة متوفاة غرقًا؛ ليتم استكمال مهام البحث ومواصلتها اليوم حتى العثور على رجل غريق.

وكانت "سبق" قد تابعت تفاصيل الحادث في حينه، ونشرت بيانًا تفصيليًّا صادرًا عن المتحدث الإعلامي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.