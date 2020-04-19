"قرار صعب اتُّخِذ على مَضَض".. زيمبابوي تمدّد إجراءات "كورونا"

"منانجاجوا" قال: لم نحقّق بعد شروط الرفع

مدّ رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا، اليوم (الأحد)؛ أجل فرض إجراءات العزل المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد لأسبوعين.

وذكر "منانجاجوا" أن بلاده لم تحقّق بعد الشروط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لرفع هذه الإجراءات؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقال الرئيس الزيمبابوي في بثٍّ تلفزيوني على الهواء مباشرة: "كان قرارًا صعبًا جدًّا؛ اضطرّت حكومتي لاتخاذه على مضض".

وتوفي ثلاثة أشخاص جراء الإصابة بالفيروس من بين 25 شخصًا تأكدت إصابتهم بالعدوى في زيمبابوي، لكن خبراء الصحة يتوقّعون ارتفاع الإحصاءات بمجرد تكثيف السلطات عمليات الفحص.