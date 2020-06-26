"فيفا" يوافق على مساعدات بقيمة 1,5 مليار دولار للتخفيف من تداعيات كورونا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تخصيص مبلغ 1,5 مليار دولار من أجل مساعدة الاتحادات الأعضاء التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك على شكل منح وقروض بحسب ما أعلن اليوم رئيسه السويسري جاني إنفانتينو.

وقال إنفانتينو بعد اجتماع لمجلس "فيفا" قرر خلاله اختيار الملف المشترك لأستراليا ونيوزيلندا من أجل استضافة مونديال السيدات عام 2023 بديلاً عن كولومبيا وسبق للاتحاد الدولي أن قرر في أبريل الماضي دفع 150 مليون دولار إلى الاتحادات الوطنية، هي عبارة عن دفعات مستحقة سُدِدَت بشكل مبكر لمواجهة تبعات أزمة "كوفيد-19" الذي عطل كرة القدم منذ مارس الماضي، قبل أن تعود تدريجيا اعتباراً من مايو.

وبحسب قرار اليوم، يمكن لكل من الاتحادات الأعضاء، البالغ عددها 211، أن تتلقى مليون دولار مع تخصيص مساعدة إضافية بقيمة 500 ألف دولار لمساعدة كرة القدم النسائية.

وستتوفر مساعدات أخرى على شكل قروض بدون فوائد، قد تصل إلى 35 بالمئة من دخل كل اتحاد، على أن يكون الحد الأدنى لكل قرض 500 ألف دولار، والحد الأقصى 5 مليون دولار، في حين باستطاعة الاتحادات القارية الحصول على قرض بقيمة 4 ملايين دولار.

وشدد إنفانتينو في مؤتمر صحافي عبر تقنية الاتصال بالفيديو "سنمارس رقابة صارمة على استخدام الأموال، مع تدقيق في الحسابات، وستكون هناك شروط واضحة بخصوص السداد".

وكشف السويسري أنه من أجل تمويل هذه المساعدة، سيسحب "فيفا" من احتياطياته، وهي 328 مليون دولار لتغطية المساعدات المباشرة و556 مليون دولار لتمويل القروض، مضيفاً أن في بعض أنحاء العالم، لم تعاود كرة القدم نشاطها حتى الآن. وعلينا أن نساعدهم".

وأعلن "فيفا" في مارس الماضي عن إنشاء صندوق مساعدة كرة القدم.