"خيرية الفويلق" بالقويعية تودِع 691 ألف ريال للمستفيدين

بعد ترشيح 281 أسرة لاستحقاق الزكاة بناءً على بحث ميداني

كشفت جمعية البر الخيرية بالفويلق بمحافظة القويعية عن إيداع مبلغ 691 ألف ريال، في حسابات 281 من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، ما بين أرامل ومطلقات وأيتام ومرضى وأسر فقيرة ومتعففة.

وكانت اللجنة قد رشحت تلك الأسر لاستحقاق الزكاة من أصل 625 أسرة مسجلة بالجمعية، بعد البحث الميداني والمكتبي ومعرفة متوسط الدخل لكل فرد من تلك الأسر.

وتقرر تقسيم الأسر إلى أربع فئات حسب درجة الاحتياج حيث خصص للفئة أ 3850 ريالاً وللفئة ب 2900 ريال، وللفئة ج 2300 ريال، وللفئة د 2100 ريال.

وطالب رئيس الجمعية المحسنين، بالتبرع بالزكاة والصدقات للجمعية؛ باعتبارها الجهة الوحيدة المرخصة بالفويلق، تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، موضحًا أن الجمعية لديها ملفات المستحقّين وعلى علم ودراية بحاجة كل أسرة.

وبيّنت جمعية البر الخيرية بالفويلق أنها تقوم بالعديد من البرامج والأنشطة لتقديم ما يخدم الأسر المستفيدة من خدماتها والبالغ عددها نحو 625 أسرة من خلال توفير العديد من المستلزمات العينية والنقدية للمساعدة في سدّ احتياجاتهم.