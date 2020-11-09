تشكيلات من السُحب الركامية والرعدية قبالة سواحل جدة

توقعات بسقوط زخات من المطر مصحوبة برياح سطحية

تواصل الأحوال الجوية غير المستقرة تأثيراتها على وسط البحر الأحمر، ولا تزال صور الأقمار الصناعية ترصد تشكيلات من السحب الركامية الرعدية التي تتطور بشكل مستمر قبالة سواحل جدة.

وبحسب "طقس العرب"، فإنه خلال الساعات المقبلة يتوقع أن تستمر السحب الرعدية الماطرة في سماء البحر الأحمر مع وجود فرصة لامتدادها نحو السواحل لتؤثر في مدينة جدة، ولكن بشكل ضعيف نسبياً.

ويتوقع أن تعمل على تساقط زخات متفرقة من الأمطار؛ قد تكون رعدية أحياناً مع نشاط للرياح السطحية.

الأحوال الجوية السحب الركامية جدة

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09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 11:58 AM

توقعات بسقوط زخات من المطر مصحوبة برياح سطحية

تشكيلات من السُحب الركامية والرعدية قبالة سواحل جدة

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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تواصل الأحوال الجوية غير المستقرة تأثيراتها على وسط البحر الأحمر، ولا تزال صور الأقمار الصناعية ترصد تشكيلات من السحب الركامية الرعدية التي تتطور بشكل مستمر قبالة سواحل جدة.

وبحسب "طقس العرب"، فإنه خلال الساعات المقبلة يتوقع أن تستمر السحب الرعدية الماطرة في سماء البحر الأحمر مع وجود فرصة لامتدادها نحو السواحل لتؤثر في مدينة جدة، ولكن بشكل ضعيف نسبياً.

ويتوقع أن تعمل على تساقط زخات متفرقة من الأمطار؛ قد تكون رعدية أحياناً مع نشاط للرياح السطحية.

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الأحوال الجوية السحب الركامية جدة

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