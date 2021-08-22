القوات الأمريكية تنفذ إنزالًا جويًّا شرق سوريا

العملية الثانية خلال 8 أيام

نفّذت القوات الأمريكية عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور شرق سوريا، اليوم "الأحد".

وذكرت مصادر محلية أن "طائرات القوات الأمريكية نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور، واختطفت خلال مداهمتها البلدةَ عددًا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة"؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وفي الرابع عشر من الشهر الجاري نفّذت قوة مشاة تابعة للقوات الأمريكية إنزالًا جويًّا عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي.