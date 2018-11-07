هل كتب "كارينيو" نهايته مع "النصر"؟

أبدت جماهير النصر بالغ غضبها من المستوى الفني الذي ظهر عليه الفريق في مباراته اليوم أمام مولودية وهران الجزائري.

وانهزم النصر بعدف نظيف في مباراة الذهاب بدور الـ 16 في كأس زايد للأندية الأبطال لتصبح فرصته في التأهل للدور التالي بالغة الصعوبة.

مصادر قريبة من إدارة النصر كشفت لـ "سبق" عن أن قرار إقالة المدرب كارينيو تتم مناقشته بجدية في الوقت الحالي وأن أقرب فترة توقف قد تشهد رحيل المدرب الأوروجوياني.

جماهير النصر طالبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بضرورة رحيل المدرب عقب سلسلة من الإخفاقات بدءاً من التعادل مع الفيحاء مروراً بالهزيمة أمام الأهلي ثم الفريق الجزائري.