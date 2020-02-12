بمشاركة ١٠ جهات.. "الصحة" تطلق مبادرة مكة مدينة القلب الآمن

تستهدف كسر رقم عالمي لأكبر جلسة تدريب إنعاش قلبي رئوي

أطلقت وزارة الصحة ممثلةً بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وبالتعاون مع جمعية القلب السعودية اليوم بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع؛ مبادرة تستهدف كسر رقم عالمي لأكبر جلسة تدريب إنعاش قلبي رئوي في مكان واحد ووقت واحد.

يأتي هذا ضمن مبادرة مكة مدينة القلب الآمن بمشاركة "تعليم مكة" وجامعة أم القرى، وعدد من الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير أن المبادرة عبارة عن جلسات تدريبية في الإنعاش القلبي الرئوي، تُمنح من قبل الأطباء والممارسين الصحيين المتخصصين في الإنعاش القلبي الرئوي لـ١٦ ألف طالب وطالبة من "تعليم مكة" إضافة للأهالي، كرقم مستهدف لمحاولة كسر الرقم القياسي العالمي وهو ١١٨٤٠ شخصاً، للدخول في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، مبيناً أن عدد المسجلين عبر الرابط الإلكتروني للمبادرة تجاوز الـ١٦ ألف شخص.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن مبادرة الإنعاش القلبي الرئوي، تأتي بمشاركة جمعية القلب السعودية، الجمعية السعودية لطب الطوارئ، النقابة العامة للسيارات، تعليم مكة المكرمة، جامعة أم القرى، الجمعية السعودية للكشافة، المجلس الصحي السعودي، مجموعة أبو سرهد، نادي الوحدة.

وأضاف "العتيبي" أن صحة مكة المكرمة كسبت اليوم تدريب وتوعية أكثر من ١٠ آلاف شخص على كيفية التعامل مع الأزمات القلبية المفاجأة وطريقة الإنعاش القلبي، مبيناً أن عدم تحقيقنا لكسر الرقمي القياسي العالمي بموسوعة جينيس؛ لم يُثنِنا من إعادة الكرّة والمحاولة مرة أخرى في وقت لاحق، فبالعزيمة والإصرار وتضافر الجهود ومناقشة السلبيات وتعزيز الإيجابيات وبهمّة الجميع، سنحقق هذا الحلم، في إنجاز يُحسب لمكة المكرمة مهبط الوحي ومهد الرسالات بأن تصبح مكة مدينة القلب الآمن.