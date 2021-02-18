الإمارات: 3.294 إصابة جديدة بـ"كورونا" و18 وفاة

إجمالي المتعافين من المرض يصل إلى 347.366 حالة

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 3.294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و18 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 361.877 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1.073 وفاة.

وأشارت إلى تماثل 3.431 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 347.366 حالة.