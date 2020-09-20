الاتحاد الدولي "فيفا" يمتدح الهلال: ظهرت روح البطل.. وتأهل لدور الـ16

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالروح العالية للاعبي الهلال السعودي، في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق الكروي الأول، المشارك في دوري أبطال آسيا في العاصمة القطرية الدوحة، بعد إصابة أكثر من 15 لاعباً بفيروس كورونا.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تويتر بعد تأهل الهلال لدور الـ16 من المسابقة :" الهلال أظهر روح البطل وقهر الظروف العصيبة وحقق المطلوب بالعبور إلى دور الـ 16 "

وزاد :" رغم الغيابات العديدة في صفوفه بتعادله مع شاهر خودرو ليتأهل في صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة".

دوري أبطال آسيا الهلال فيروس كورونا الجديد الاتحاد الدولي لكرة القدم

12

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 09:07 PM

الاتحاد الدولي "فيفا" يمتدح الهلال: ظهرت روح البطل.. وتأهل لدور الـ16

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

14 5,598

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالروح العالية للاعبي الهلال السعودي، في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق الكروي الأول، المشارك في دوري أبطال آسيا في العاصمة القطرية الدوحة، بعد إصابة أكثر من 15 لاعباً بفيروس كورونا.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تويتر بعد تأهل الهلال لدور الـ16 من المسابقة :" الهلال أظهر روح البطل وقهر الظروف العصيبة وحقق المطلوب بالعبور إلى دور الـ 16 "

وزاد :" رغم الغيابات العديدة في صفوفه بتعادله مع شاهر خودرو ليتأهل في صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال آسيا الهلال فيروس كورونا الجديد الاتحاد الدولي لكرة القدم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020