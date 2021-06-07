مخطوطات ومصاحف قديمة.. معرض الخط العربي يتواصل بمكتبة الملك عبدالعزيز

تنظيم ورش تدريبية لخطاطين سعوديين تستهدف ثلاث فئات "متقدمين مبتدئين وأطفال"

تواصل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقديم أنشطتها الثقافية للعام الجاري 2021م بمدينة الرياض، حيث تستمر فعاليات معرض الخط العربي الذي تقيمه المكتبة ضمن مبادرة وزارة الثقافة عام الخط العربي 2021م.

وتعرض المكتبة أمام زوارها العديد من الأعمال التي تبرز فنون الخط العربي وزخرفته، وبعض مقتنيات المكتبة من المخطوطات والمصاحف القديمة والعملات، وكذلك متحف لأدوات كتابة الخط العربي، ومجموعة من الكتب التي تعنى بجماليات الخط العربي وتاريخه، وأشهر الخطاطين العرب في مختلف العصور العربية والإسلامية، إلى جانب تخصيص قاعة لورش العمل روعي في تنفيذها تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ويقام على هامش المعرض ورش تدريبية لخطاطين سعوديين تستهدف ثلاث فئات: المتقدمين، والمبتدئين، والأطفال، تتناول موضوعاتها التعريف بأنواع الخطوط العربية وإبراز جمالياتها وأسرارها والمبادئ الأساسية لكل خط، والأدوات المستخدمة للكتابة، حيث نفذت ست ورش عمل حضرها 120 مستفيداً ما بين رجال ونساء وأطفال، إضافة إلى المسابقات الارتجالية لنماذج الخط العربي لفئة الكبار، وفئة الناشئين، وفئة الصغار التي أظهرت إبداع المشاركين وتكريم الفائزين عن كل فئة وعددهم ثلاثة.

وتميز المعرض باللقاءات اليومية للخطاطين التي أثرت العرض بمناقشات عن فنون الخط العربي، وكيفية استدامته، وتعريف الأجيال الجديدة في ظل التقنيات والرقميات الحديثة، حيث استمتع زوار المعرض بمهارات الخطاطين في الكتابة والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

وتستمر فعاليات معرض الخط العربي حتى نهاية العام 2021م بإجراء سلسلة من الفعاليات والبرامج المتنوعة، وتتضمن محاضرات وندوات تناقش موضوعات في الخط العربي وشرحه، والسبل المتبعة لتأصيله في النشء، إضافة إلى إقامة ورش عمل ومسابقات في مهارات الخط العربي، وتنظيم لقاءات مع الخطاطين المشاركين، احتفاءً بالحرف العربي، واستمراراً لعرض الأعمال المتميزة بالخط العربي، وتجسيد فنونه، حيث يرحب المعرض بزواره ما بين الساعة 9 - 12 ظهراً وما بين الساعة 4 - 8 مساءً في مقر المعرض بفرع الخدمات وقاعات الاطلاع بخريص، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية المتبعة.

يذكر أن معرض الخط العربي قد دُشّن في 9 مارس الماضي في المكتبة حيث تزامن ذلك بين الفرع الرئيس بالرياض وفرعيها في الدار البيضاء وجامعة بكين، بمشاركة أشهر الخطاطين المعنيين بالخط العربي وفنونه.