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قال: من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد وسيول حتى غد الثلاثاء

الحصيني يرسم خريطة هطولات "عطاء" خلال الـ 48 ساعة المقبلة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تنحصر حالة #عطاء الممطرة جنوب غرب المملكة واليمن.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع -بإذن الله- خلال الـ "48"ساعة المقبلة من اليوم الإثنين 1442/6/26هـ، الى الثلاثاء، أمطار من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد وسيول على أجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان ونجران واليمن.

وأضاف "متوقع مطر ثلجي محدود على مرتفعات اليمن".