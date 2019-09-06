"الخدمة المدنية": اللائحة التعليمية الجديدة تحفِّز قائدي المدارس ووكلاءهم بمبالغ شهرية

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة تعمل على تحفيز قائد المدرسة والوكيل والمشرف التربوي بمكافأة شهرية؛ وذلك نظير جهودهم في الأعمال الإشرافية.

ونشرت إنفوغرافيك توضيحيًّا، أوضحت من خلاله أنه وفقًا للائحة الجديدة يُصرف ٨٠٠ ريال لقائد المدرسة شهريًّا، و٥٠٠ ريال للوكيل والمشرف التربوي شهريًّا.