"أبها" يفض الشراكة مع "الفيحاء" ويهزمه بهدفين

في الجولة الـ22 من دوري الأمير "محمد بن سلمان"

نجح فريق أبها مساء اليوم في تحقيق فوز مهم على نظيره الفيحاء في الجولة الـ 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدفا اللقاء جاءا بواقع هدف في كل شوط؛ إذ سجَّل سعد بقير الهدف الأول في الدقيقة الـ29، في حين سجَّل اللاعب عبدالله القحطاني الهدف الثاني في الدقيقة الـ80.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها للنقطة الـ30 في المركز التاسع، في حين يظل الفيحاء على رصيده السابق البالغ 27 نقطة في المركز الحادي عشر.