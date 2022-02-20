"المياه": "واحة جدة" ضمن قائمة المشاريع الأكثر تضررًا والتنفيذ حسب الأولوية

في تجاوب مع ما نشرته "سبق" عن شكوى "ردميات أسفلت أغلقت شارعًا رئيسيًّا"

قالت شركة المياه الوطنية: إن حي الواحة في جدة يُعتبر من الأحياء المتضررة من ارتفاع منسوب المياه السطحية، وهو مدرج ضمن الأحياء التابعة لمشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية المسندة للشركة بموجب محضر اللجنة الوزارية لمكافحة أضرار حمى الضنك بالمحافظة، وتم اعتماد مخرجات هذه الدراسة ويجري الشروع في الإعدادات اللازمة لإجراءات الطرح لتلك المشاريع.

وأوضحت "المياه الوطنية"، تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "ردميات أسفلت تغلق شارعًا رئيسيًّا بجدة وتزيد معاناة الأهالي"، أنه فيما يخص شبكة الصرف الصحي؛ فإن حي الواحة يقع ضمن المناطق التي تم دراستها ومدرجة ضمن قائمة المشاريع الأكثر تضررًا التي تم رفعها، وسيتم البدء في التنفيذ حسب الأولوية.

وثمّنت الشركة لصحيفة "سبق" الإلكترونية، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه؛ مشيرة إلى أنها في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

يشار إلى أن عددًا من سكان حي الواحة 5 شمال شرق جدة، قد اشتكوا من وجود ردميات أسفلت وضعتها إحدى الشركات في أحد الطرق النافذة في الحي منذ أكثر من عشرة أيام، وتسببت الردميات في إغلاق الشارع الذي يعاني منذ فترة من الحفر العميقة بسبب المياه الجوفية والصرف الصحي، وتضرر عدد من المركبات التي تستخدم الشارع؛ مما زاد من معاناة سكان تلك العقارات في الوصول لمنازلهم والبحث عن مخارج ومداخل أخرى بديلة؛ وذلك قبيل توضيح شركة "المياه الوطنية".