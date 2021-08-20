السبَّاح السعودي صفوان القضماني يُتوَّج بفضية سباحة الخليج العربي بقطر

تمكَّن السباح الشاب صفوان القضماني، لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتفاق للسباحة لفئة الشباب، من تحقيق المركز الثاني والتتويج بالميدالية الفضية، وذلك في لعبة سباحة 50 م حرة قاطعًا زمنًا قدره 25:21 ث.

وجاء تتويج السباح السعودي ضمن منافسات البطولة الثامنة والعشرين للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربي المقامة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 19 إلى 22 أغسطس 2021.