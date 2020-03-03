"صحة عسير" تنظّم فعالية للمشي في أبها.. غدًا الأربعاء

تزامنًا مع الحملة الوطنية "امش 30"

تطلق المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، الثالثة عصر غد الأربعاء؛ الحملة الوطنية للمشي تحت شعار "امش 30"، في شارع الفن بمدينة أبها، بالشراكة مع المستشفى السعودي الألماني في منطقة عسير.



يأتي ذلك برعاية وتشريف من أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال.



وقال المتحدث الرسمي بصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع: إن الفعالية تأتي تزامنًا مع الحملة الوطنية للمشي لـ"وزارة الصحة" في جميع مناطق المملكة تحت شعار "امش 30".



وأضاف: تستهدف الحملة جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة.



وتهدف إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، في زيادة متوسط العمر من ٧٤ عامًا إلى ٨٠ عامًا، ورفع نسبة الممارسين للمشي من ١٧.٤٪؜ إلى ٣٥٪؜.



ولفت إلى أنه سيصاحب الفعالية عدد من المعارض، تضم فرقًا طبية متخصصة؛ للتعرف على الطرق الصحية للمشي، والأوقات المناسبة والتعامل مع الإصابات، وقياس كتلة الجسم والتغذية الصحية وبرامج الحمية، وأركان لقياس الضغط والسكر في الدم، والمشي لدى السيدات الحوامل، وعلاقة المشي بالصحة النفسية، وركن مخصص للتوعية عن فيروس كورونا المستجد.



وقال إن هذه الأنشطة التوعوية تأتي ضمن جهود وزارة الصحة في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحثّ على اتباع السلوكيات الصحية السليمة.



وتشارك جهات حكومية عدة في الحملة؛ من ضمنها: تعليم عسير، وجامعة الملك خالد، وأمانة منطقة عسير، والكلية التقنية، وشرطة عسير، ومرور عسير، ودوريات الأمن بأبها، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.