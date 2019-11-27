عقب رئاسته مع ولي العهد لـ"المجلس التنسيقي".. "محمد بن زايد": ماضون بتعزيز علاقتنا الاستراتيجية

تبادل 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء: "ترأست وأخي محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبوظبي".

وأضاف عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ماضون بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية في المجالات كافة".

وأفاد ولي عهد أبوظبي بأنه شهد والأمير محمد بن سلمان تبادل 4 مذكرات تفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية، خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي.

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد زيارة ولي العهد للإمارات 2019 الأمير محمد بن سلمان مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبوظبي

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27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441 07:43 PM

تبادل 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات

عقب رئاسته مع ولي العهد لـ"المجلس التنسيقي".. "محمد بن زايد": ماضون بتعزيز علاقتنا الاستراتيجية

محمد صبح

الرياض

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قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء: "ترأست وأخي محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبوظبي".

وأضاف عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ماضون بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية في المجالات كافة".

وأفاد ولي عهد أبوظبي بأنه شهد والأمير محمد بن سلمان تبادل 4 مذكرات تفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية، خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي.

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ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد زيارة ولي العهد للإمارات 2019 الأمير محمد بن سلمان مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبوظبي

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