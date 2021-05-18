تعرَّف عليها.. 5 أغذية تحافظ على سلامة الغدة الدرقية

تنظّم نبض القلب وحرارة الجسم

تتحكم هرمونات الغدة الدرقية في عديد من الأنشطة في جسم الإنسان، مثل عملية التمثيل الغذائي (تحويل الغذاء إلى طاقة)، ومعدل نبضات القلب، ودرجة حرارة الجسم، لذلك يجب الحفاظ على نشاطها عن طريق الأغذية المفيدة لها.

أمراض الغدة الدرقية

ويقول موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، تعد أمراض الغدة الدرقية من بين الأمراض التي تنتشر بشكلٍ كبير في عديد من دول العالم.. ففي ألمانيا، على سبيل المثال، يعاني أكثر من واحد بين كل ثلاثة أشخاص تورماً أو التهاب الغدة الدرقية أو خللاً وظيفياً فيها.

ويزيد خطر الإصابة بأحد اختلالات الغدة الدرقية مع التقدم في العمر، وفيما تختلف الأعراض والمشكلات التي يمكن أن يسبّبها مرض الغدة الدرقية من شخصٍ إلى آخر، إلا أن نتيجة إصابة الغدة الدرقية تبقى واحدة، وهي اختلال التوازن الهرموني في الجسم، ما يؤثر على عملية التمثيل الغذائي، ومعدل نبضات القلب، ودرجة حرارة الجسم.

ومن بين النتائج التي تترتب عن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مشكلات في الدورة الدموية وكثرة التعرق وضعف التركيز.. ولذلك، فإذا كنت تشك في وجود خلل وظيفي في الغدة الدرقية، فعليك مراجعة الطبيب وعلاج ذلك إذا تطلب الأمر!

أغذية مفيدة

ويقدم تقرير على موقع " فرويندن" الألماني خمسة أنواع من الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية مفيدة بشكل أساسي لصحة الغدة الدرقية، حسب أطباء وخبراء تغذية، وهذه الأطعمة والأغذية هي:

*مادة اليود، ويتم الحصول عليها من الأسماك والفطر والفول السوداني.

*الحديد، ويمكن الحصول عليه من نخالة القمح وحبوب الهيل.

*البروتينات المتوافرة في المكسرات وحبوب الكينوا لنقل الهرمونات إلى الخلايا.

*بذور الشيا والكتان الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية القيّمة.

*جذر التايغا الخشن والكونيفلور لتقوية جهاز المناعة.