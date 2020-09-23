محافظ صامطة: مناسبة اليوم الوطني ذكرى عظيمة مليئة بالإنجازات والكفاح المستمر

قال: نحن اليوم في عهد الطموح والقوة والازدهار في ظل القيادة الرشيدة

رفع محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة باسمه ونيابة عن أهالي وأعيان المحافظة بأخلص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله ـ والشعب السعودي النبيل بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 90 للمملكة.

وتفصيلاً، أكد محافظ صامطة أن مناسبة اليوم الوطني الـ 90 ذكرى عظيمة مليئة بالإنجازات والتقدم المذهل والكفاح المستمر من أجل البناء والإعمار في شتى المجالات، صراع دؤوب وعزيمة متواصلة من أجل الوطن ، هندسة وبناء ومشروعات نماء وازدهار منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه الذي وحد هذه البلاد المباركة ولملم شتاتها لتبدأ مسيرة عطاء ومسيرة بناء على مدار تسعين عامًا مضت بجهود كل الملوك الذين تعاقبوا على حكمها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وها نحن اليوم وفي هذا العهد الزاهر عهد الطموح والقوة والازدهار في ظل حكم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله يسابق الجميع الزمن من أجل علو القمة باسمك يا وطني وبدعم القيادة الحكيمة التي وفرت كرم العيش لكل أبناء هذا الوطن وصارعت الظروف من أجلهم.

وأشار إلى أن ذكرى اليوم الوطني هي ذكرى إنجازات موحد سار على نهجه كل أبنائه وأحفاده على مدى عقود من الزمن سلمت يا وطن المجد سلمت يا وطن العلا دمت فخرًا لكل مواطنيك ودامت راية التوحيد خفاقة.

واختتم زعلة بالدعاء أن يديم الله على الوطن الأمن والرخاء، وأن تبقى مملكتنا الغالية شامخة في سماء المجد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله.