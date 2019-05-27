مرور الباحة: السرعة الزائدة وراء حادث المخواة الذي نتج عنه 9 وفيات

العميد مبارك لـ"سبق": التحقيقات جارية وعلى قائدي المركبات اتباع التعليمات

كشف مدير إدارة مرور منطقة الباحة العميد حسين أحمد مبارك لـ"سبق" أن السرعة العالية هي السبب الرئيسي لحادث السير والذي وقع ظهر اليوم ونتج عنه وقوع تسع وفيات وشاركت فيه كل من المرور والدفاع المدني وفرق الهلال الأحمر.

وقال العميد حسين لـ"سبق" إن الحادث وقع في حوالي الساعة الثانية من قبل عصر هذا اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/٩/٢٢هـ على طريق المخواة- بطاط عبارة عن تصادم مركبتين، الأولى يستقلها ستة أشخاص ومن ضمنهم عناصر نسائية، والمركبة الثانية يستقلها أربعة أشخاص أيضًا من ضمنهم عناصر نسائية.

وتابع: ونتج عن الحادث عدد تسع وفيات وإصابة واحدة، ومن الأسباب الأولية للحادث السرعة العالية، ولا زال الحادث قيد الإجراء تحقيقيًا، وفي حال الانتهاء من التحقيق يتم تحديد نسبة المسؤولية بعد استيفاء الإجراءات.

وحث العميد حسين عبر "سبق" جميع قائدي المركبات على التقيد بأنظمة المرور على جميع الطرقات الداخلية والخارجية، متمنيًا للجميع السلامة.

وكان حادث سير وقع ظهر اليوم استنفر الجهات الأمنية بالباحة ونتج عنه تسع حالات وفاة على طريق المخواة.

وصرح في حينه الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بقوله: تبلغنا في تمام الساعة 14:33 عن تصادم بين مركبتين على طريق المخواة نمرة وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة، وعند الوصول وجد الحادث عبارة عن تصادم بين مركبتين (هواندا وصني) وبداخلهما 10 أشخاص ما بين رجال ونساء وأطفال.

وتابع: وعلى الفور تم مباشرة الحادث من قبل الفرق الميدانية، واتضح وجود 8 حالات وفاة، منها 6 حالات محتجزة مع وجود إصابتين خطيرتين خارج المركبة، وكانت الحالات على النحو التالي: 4 نساء وفاة، 3 رجال وفاة، 1 طفل وفاة، وتم نقل الحالتين إلى مستشفى المخواة العام، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلبس المصابين ثوب الصحة والعافية.

وأهاب العقيد جمعان بجميع السائقين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، كما نهيب بجميع الإخوة الراغبين في أداء العمرة، وكذلك الراغبين في قضاء إجازاتهم وعيد الفطر خارج منطقة الباحة إلى التأكد من سلامة المركبة وإطاراتها ومراعاة قواعد المرور، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.