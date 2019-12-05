للمسافرين..الخطوط السعودية تغير نظام شحن الحقائب.. تعرّف عليه

البداية 4 ديسمبر 2019  لركاب الدرجة السياحية والأعمال

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تطبيقها سياسة جديدة اعتبارًا من أمس الأربعاء 4 من ديسمبر 2019، خاصة بالأمتعة المسموح بها لركاب الدرجة السياحية والأعمال تعتمد على ربط الوزن المجاني المسموح به بالفئة السعرية والمختارة.

وتعطي هذه التغييرات للعملاء مرونة أكبر لاختيار الفئة السعرية والخدمات، حيث يوجد أربعة أنواع من الحجز الأول "الاقتصادي"، وهو بلا حقيبة شحن وهو أرخص أنواع الحجز والثاني نظام "أساسي" ويعني شحن حقيبة واحدة فقط.

والنوع الثالث نظام "مرن" ويعني شحن حقيبتين بدون مميزات إضافية، والنظام الرابع والأخير هو "مميز"، ويعني شحن حقيبتين مع مميزات إضافية كاختيار الكرسي أو الوجبات.

الخطوط السعودية نظام شحن الحقائب

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05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 05:13 PM

البداية 4 ديسمبر 2019  لركاب الدرجة السياحية والأعمال

للمسافرين..الخطوط السعودية تغير نظام شحن الحقائب.. تعرّف عليه

خالد خليل

الرياض

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تطبيقها سياسة جديدة اعتبارًا من أمس الأربعاء 4 من ديسمبر 2019، خاصة بالأمتعة المسموح بها لركاب الدرجة السياحية والأعمال تعتمد على ربط الوزن المجاني المسموح به بالفئة السعرية والمختارة.

وتعطي هذه التغييرات للعملاء مرونة أكبر لاختيار الفئة السعرية والخدمات، حيث يوجد أربعة أنواع من الحجز الأول "الاقتصادي"، وهو بلا حقيبة شحن وهو أرخص أنواع الحجز والثاني نظام "أساسي" ويعني شحن حقيبة واحدة فقط.

والنوع الثالث نظام "مرن" ويعني شحن حقيبتين بدون مميزات إضافية، والنظام الرابع والأخير هو "مميز"، ويعني شحن حقيبتين مع مميزات إضافية كاختيار الكرسي أو الوجبات.

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الخطوط السعودية نظام شحن الحقائب

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