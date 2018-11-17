اعتباراً من يوم غدٍ.. بدء الرصد الآلي لمخالفات استخدام الجوال وعدم ربط الحزام في هذه الطرق

تبدأ القوات الخاصة لأمن الطرق بمشيئة الله يوم غد الأحد بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان على الطرق الخارجية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت أن هذا الإجراء يأتي في سبيل رفع مستوى السلامة المرورية وسعياً للحد من الحوادث المرورية.