بالصور: "معزة" بطلة شوط "الحيل" الرئيسي.. والدرع يتصدر أشواط "الزمول"

في ختام الأشواط التنشيطية الصباحية

شهد صباح اليوم الجمعة، انطلاق أول الأشواط العامة لسـن الحيل والزمول، على مسافة 5 كلم، وآخر الأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد النسخة الثانية، والذي يقام على أرضية ميدان محافظة الطائف منذ منتصف شهر أغسطس الجاري.

حيث انتزعت "معزة" المملوكة لـ"غصاب مصبح العامري" الشوط الأول للحيل بأفضل توقيت زمني، بعد أن أنهت الـ5كم بثمان دقائق وأربع ثواني.

فيما حسم "الدرع" المركز الأول في شوط الزمول.. بقيادة راشد حمد العفاري.

جاءات بقية المراكز على النحو التالي.

الشوط 3.. "مسندم" حمد محمد سالم الوهيبي

الشوط 4.. "النايف" محمد زومان الهاجري

الشوط 5.. "العين" راشد حمد العفاري

الشوط 6.. "رمسيس" راشد حمد العفاري

الشوط 7.. "احتفال" حمد محمد الوهيبي

الشوط 8.. "مكرم" دعيكان جابر المري.