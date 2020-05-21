الصين: تسجيل حالتيْ إصابة جديدتين بكورونا.. ولا وفيات

خلال الساعات الــ24 الماضية

أعلنت الصين اليوم، تسجيل حالتيْ إصابة إضافيتين بفيروس كورونا خلال الساعات الــ24 الماضية، إحداهما وافدة، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وذكرت السلطات الصحية الصينية، أنه تم تسجيل حالة محلية في شنغهاي، وأخرى وافدة في جوانجدونج.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في الصين إلى 82967 إصابة؛ بينما ظلت حالات الوفاة عند 4634 حالة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 10:41 AM

خلال الساعات الــ24 الماضية

الصين: تسجيل حالتيْ إصابة جديدتين بكورونا.. ولا وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت الصين اليوم، تسجيل حالتيْ إصابة إضافيتين بفيروس كورونا خلال الساعات الــ24 الماضية، إحداهما وافدة، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وذكرت السلطات الصحية الصينية، أنه تم تسجيل حالة محلية في شنغهاي، وأخرى وافدة في جوانجدونج.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في الصين إلى 82967 إصابة؛ بينما ظلت حالات الوفاة عند 4634 حالة.

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