"العواد" يستعرض أمام وفد فرنسي إصلاحات المملكة في حقوق الإنسان

60 قراراً لتعزيزها كان نصيب المرأة منها 22 قراراً لتمكينها

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم وفد وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية برئاسة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريستوف فارنو.



وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان بين المملكة وفرنسا والعمل على تعزيزه.



وأكد الدكتور العواد عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في المجالات كافة، مستعرضاً التطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الإصلاحية في هذا المجال.



وأبرز رئيس هيئة حقوق الإنسان أمام الوفد الإصلاحات والجهود التي تنفذها المملكة حالياً في مجال حقوق الإنسان، والتي نتج عنها 60 قراراً لتعزيز حقوق الإنسان كان نصيب المرأة منها 22 قراراً لتمكينها وحفظ حقوقها.