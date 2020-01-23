مع بدء الموجة الباردة.. طريف تسجّل "ناقص واحد" اليوم

تلتها في انخفاض درجات الحرارة القصيم والقريات وحائل.. 1 مئوية

سجلت طريف أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (-1) مئوية، وذلك بالتزامن مع بدء وصول الموجة القطبية الباردة إلى المملكة، وسط توقع الأرصاد باستمرار انخفاض درجات الحرارة.

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن القصيم والقريات وحائل تَلَتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت درجة 1 مئوية.

حالة الطقس أدنى درجة حرارة طريف الطقس

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23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441 12:34 PM

تلتها في انخفاض درجات الحرارة القصيم والقريات وحائل.. 1 مئوية

مع بدء الموجة الباردة.. طريف تسجّل "ناقص واحد" اليوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت طريف أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (-1) مئوية، وذلك بالتزامن مع بدء وصول الموجة القطبية الباردة إلى المملكة، وسط توقع الأرصاد باستمرار انخفاض درجات الحرارة.

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن القصيم والقريات وحائل تَلَتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت درجة 1 مئوية.

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