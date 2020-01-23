مع بدء الموجة الباردة.. طريف تسجّل "ناقص واحد" اليوم

سجلت طريف أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (-1) مئوية، وذلك بالتزامن مع بدء وصول الموجة القطبية الباردة إلى المملكة، وسط توقع الأرصاد باستمرار انخفاض درجات الحرارة.
وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن القصيم والقريات وحائل تَلَتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت درجة 1 مئوية.حالة الطقس أدنى درجة حرارة طريف الطقس
تلتها في انخفاض درجات الحرارة القصيم والقريات وحائل.. 1 مئوية
سجلت طريف أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (-1) مئوية، وذلك بالتزامن مع بدء وصول الموجة القطبية الباردة إلى المملكة، وسط توقع الأرصاد باستمرار انخفاض درجات الحرارة.
وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن القصيم والقريات وحائل تَلَتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت درجة 1 مئوية.