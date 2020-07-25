"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَيْ بدر وينبع

ارتفاع الأمواج وتدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمرّ حتى الساعة 7 مساء اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على محافظتَيْ بدر وينبع لهذا اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في ارتفاع الأمواج وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمرّ حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت.