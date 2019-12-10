9 ميداليات ذهبية تنتظر طلاب العاصمة في "مبتكرو الرياض 2020"

الغنام: المبدعون هم ثروة الوطن الحقيقية

وجهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض مكاتب التعليم والمدارس إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط به، من خلال تنفيذ مسابقة "مبتكرو الرياض 2020"، وتكليف معلم أو منسق للموهوبين أو من ينوب عنهما في المدرسة للقيام بذلك، في موعد أقصاه السابع من شهر جمادى الأولى من العام الجاري.



وقال مساعد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض عبد الله بن سعد الغنام، "إن المبدعين هم ثروة الوطن الحقيقية وأمله في تحقيق مستقبل أفضل له، لكنهم بحاجة إلى اهتمام توجيه ودعم متواصل تشترك فيه الأسرة والمدرسة والمجتمع، فالإبداع والابتكار طاقات كامنة تتطلب استعدادات عقلية ومناخاً نفسياً واجتماعياً لحدوثها وإخراجها".



وأضاف الغنام أن الإبداع والابتكار مسؤولية عظيمة تقع على عاتقنا في البرامج التربوية والتعليمية، بما تقدمه لهذه الفئة المتميزة لإتاحة التفاعل لهم وإكسابهم المعرفة من خلال الاحتكاك المباشر وتنمية قدراتهم ومواهبهم حتى يسهموا في الرقي بالمجتمع ونهضته ويواكبوا الانفجار المعرفي وعصر العولمة والتقنية".



وأشار الغنام إلى أن المسابقة تهدف إلى زيادة الخبرات العلمية لدى الطلاب المبتكرين، وإثراء معارفهم خارج المنهج المدرسي، وزيادة التأثير الإيجابي عليهم وعلى مجتمعهم، وتنمية روح المنافسة بينهم ودافعية إيجاد الحلول الابتكارية الأصيلة.



من جانبه، قال مدير إدارة الموهوبين، المشرف العام على مسابقة "مبتكرو الرياض 2020"، الدكتور محمد بن إبراهيم العقيّل، إن المسابقة تستهدف طلاب المدارس الحكومية والأهلية والعالمية وتحفيظ القرآن الكريم في مدينة الرياض، لاكتشاف الطلاب الموهوبين في المجال الابتكاري وإبراز قدراتهم، وتدريبهم على مهارات الإبداع والابتكار.



ونوه إلى أن مدة تنفيذ المسابقة خلال العام الجاري بدءاً من الأسبوع الـ 15 في الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الأسبوع الـ 13 في الفصل الدراسي الثاني، وتشترط أن يكون الطالب المشارك أحد طلاب مدارس الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض في المراحل الابتدائية "الصفوف العليا"، والمتوسطة والثانوية، وأن تكون المشاركة بطالب واحد فقط في كل ابتكار، وأن يكون الابتكار عملاً أصيلاً من إعداد الطالب، ولا يحق له المشاركة بأكثر من عمل في المسابقة، وألا يكون الابتكار أحد الفائزين في مسابقة العام الماضي، إلا في حال التطوير الواضح للمشروع، مشيراً إلى أن تحكيم الابتكارات يعتمد على المرحلة الدراسية للطلاب، وستخصص جوائز لكل مرحلة تعليمية.



وبين الدكتور العقيّل أن التنفيذ الفعلي للمسابقة سيكون داخل المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وسترشح أفضل ثلاث ابتكارات وفق نموذج "بطاقة الابتكار" من كل مدرسة لدخول التحكيم المبدئي، وبالتالي سيكون التحكيم النهائي في مقر إدارة الموهوبين.