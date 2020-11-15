





28

قال: لا يوجد توقعات بهذه الكمية في المنظور القريب أو المتوسط

"الحصيني": توقعات "الأمطار الهائلة" إشاعة وكذب.. والحالة الجوية عادية

نفى الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، ما تم تداوله عبر مقطع صوتي وصورة، عن توقعات بأمطار هائلة تصل إلى 300 ملم.



‏وقال "الحصيني" مؤكداً في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "هذا الكلام إشاعة وكذب وهو توقع قديم، ولا يوجد توقعات أمطار في المنظور القريب أو المتوسط بهذه الكمية الهائلة، والمتوقع حالات جوية عادية".