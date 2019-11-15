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صديقة للبيئة مقرر تعميمها في الأروقة والساحات مستقبلاً بعد إجراء التجربة

شاهد من الحرم.. حاويات نفايات غير تقليدية تعمل بالكهرباء وطاقة الشمس

شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في وضع حاويات نفايات تجريبية في ساحات المسجد الحرم، تعمل بالكهرباء وتختلف تماماً عن الحاويات التقليدية.

وقامت رئاسة الحرمين بتوزيع 8 حاويات نفايات تجريبية؛ تعمل بالكهرباء والطاقة الشمسية، في ساحات المسجد الحرام، حيث تقوم بكبس النفايات.

وتعتبر الحاويات الجديدة صديقة للبيئة، ومن المقرر أن تعمم الفكرة لتعم أروقة وساحات المسجد الحرام مستقبلاً بعد إجراء التجربة.