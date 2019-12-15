القبض على شابين حطما زجاج خمس مركبات في مكة المكرمة

قبضت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة، شابين أقدما على تحطيم زجاج خمس مركبات في حي الخضراء بالعاصمة المقدسة.

ووفقاً للمعلومات تبين أن المتهمين اللذين تم ضبطهما أحدهما سعودي والآخر صومالي الجنسية.

وكانت مقاطع فيديو متداوله قد أظهرت الشخصين وهما يقومان بتحطيم زجاج إحدى المركبات .