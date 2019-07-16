خادم الحرمين يغادر إلى "نيوم" لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

كان في وداعه عند باب الطائرة الأمير خالد الفيصل وعدد من المسؤولين

غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- إلى نيوم حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام.

حفظه الله وأمده بعونه وتوفيقه.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بساحة مطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن فهد بن محمد والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي والأمير تركي بن عبدالله الفيصل والأمير نواف بن سعود بن سعد والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد والأمير تركي بن عبدالله بن مساعد والأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز والأمير خالد بن مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز والأمير ممدوح بن عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز وقادة القطاعات العسكرية.

كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كل من الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معية خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- كل من رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.