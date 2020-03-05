7 وافدين.. الإطاحة بعصابة تزوّر الوثائق والهويات الوطنية بالرياض

عثر بحوزتهم على عدد من المضبوطات المستخدمة في تنفيذ جرائمهم

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي.

وقال المتحدث: التشكيل مكوّن من سبعة وافدين في العقدين الثالث والرابع من العمر، امتهنوا تزوير عدد من الوثائق الرسمية والهويات الوطنية ورخص الإقامة، في منزلٍ اتخذوه وكراً لأعمالهم غير المشروعة، وقد عُثر بحوزتهم على عدد من المضبوطات التي استخدموها في تنفيذ جرائمهم.

وأضاف: تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض

12

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 02:56 PM

عثر بحوزتهم على عدد من المضبوطات المستخدمة في تنفيذ جرائمهم

7 وافدين.. الإطاحة بعصابة تزوّر الوثائق والهويات الوطنية بالرياض

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

5 7,780

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي.

وقال المتحدث: التشكيل مكوّن من سبعة وافدين في العقدين الثالث والرابع من العمر، امتهنوا تزوير عدد من الوثائق الرسمية والهويات الوطنية ورخص الإقامة، في منزلٍ اتخذوه وكراً لأعمالهم غير المشروعة، وقد عُثر بحوزتهم على عدد من المضبوطات التي استخدموها في تنفيذ جرائمهم.

وأضاف: تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020