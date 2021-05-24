الديوان الملكي: وفاة الأميرة "الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود"

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 10 / 1442هـ ، في مدينة الرياض.



تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

