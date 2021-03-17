العراق يسجل 5663 إصابة جديدة و33 حالة وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5663 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 774015 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13860، فيما تم تسجيل 3591 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 698775 حالة.