الكويت .. "الداخلية" تستدعي مواطنًا نشر صورًا ومقاطع فيديو خادشة للحياء

المباحث الجنائية قامت بتحريك دعوى قضائية ضده

استدعت وزارة الداخلية الكويتية، الشخص المسؤول عن نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء وتتنافى مع الآداب العامة، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم تحريك دعوى قضائية ضد الشخص المعني بالموضوع من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

البيان أكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، مشيرًا إلى أن المؤسسات الأمنية تتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو الآداب العامة، طبقاً لـ ( RT).