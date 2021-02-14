أمريكا ترصد تحركات عسكرية جديدة لجيش ميانمار.. وتطالب رعاياها بالاحتماء

السفارة حذرت من انقطاع مرتقب للاتصالات

‬طالبت السفارة الأمريكية في ميانمار مواطنيها بالاحتماء في مكانهم، اليوم الأحد، مستشهدةً بتقارير عن تحركات عسكرية جديدة في العاصمة التجارية يانغون، بعد مشاهدة عربات مدرعة هناك لأول مرة منذ انقلاب الجيش في الأول من فبراير.

ونقلت "رويترز" عن السفارة، تحذيرها أن هناك احتمال انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بين عشية وضحاها بين 1:00 صباحا و9:00 صباحاً".