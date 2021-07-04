الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 8 مساء

مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، بمشيئة الله: أمطارٌ رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها).