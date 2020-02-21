القوات الخاصة لأمن الطرق بتبوك تختتم فعاليات حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا"

استهدفت رفع مستوى الوعي بمفهوم السلامة الأمنية والمرورية

اختتمت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك، أمس، فعاليات ومناشط حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا"، التي هدفت إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطريق من أفراد ومؤسسات، ورفع مستوى الوعي لديهم فيما يتعلق بمفهوم السلامة الأمنية والمرورية، والحرص على التقيد بالنظام العام وإجراءاته.

وشهدت الحملة منذ تدشينها مطلع هذا الأسبوع، تكثيف تواجد الضباط والأفراد، والآليات التي تحمل الشعار الخاص بالحملة في نقاط الضبط الأمني، وعلى مداخل مدينة تبوك وفي المحافظات، تم خلالها توزيع الهدايا التذكارية والمنشورات التوعوية على قائدي المركبات والمسافرين في نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة، على امتداد الطرق الخارجية بالمنطقة.

كما سلطت الضوء على الجهود الإنسانية والمرورية، إلى جانب الضبط الأمني التي تقوم بها القوات الخاصة لأمن الطرق، بالإضافة للعمل المستمر على مدار الساعة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتعاون معها لتحقيق التكامل وفقًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

وعملت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة، على تنظيم معرض احتوى على ما تمتلكه من أحدث الأجهزة المتطورة والأنظمة التقنية، التي يتم استخدامها ميدانيًّا في أعمال قوات أمن الطرق، بالإضافة إلى عدد من الأركان التي ضمت عروضًا مرئية عن نشأة وتطور قطاع أمن الطرق، وأجنحة استعرضت للزوار مهام القوات الخاصة لأمن الطرق؛ ومنها جناح للطفل بعنوان "عيش التجربة"، قدم من خلاله معلومات توعوية وإرشادية وتفاعلية مناسبة لسن الأطفال، وجعله يخوض تجربة القيادة بنظام يحاكي الواقع.