بعد معارك عنيفة.. تقدمات ميدانية جديدة للجيش اليمني بجبهات تعز ومأرب

التحالف نفذ 17 عملية استهداف لمواقع ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، عن تقدمات ميدانية جديدة في تعز ومأرب بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإيرانية، وفقاً للعربية نت.

وتفصيلاً، أفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن قوات الجيش أحرزت، الأحد، تقدماً ميدانياً وبإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في عدد من جبهات محافظة تعز، وسط خسائر في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية.

ونقل الموقع عن مصدر ميداني أن قوات الجيش شنت هجوماً على مواقع تمركز الميليشيات الحوثية، في جبهتي مقبنة والعنين، تمكنت على إثره من تحرير منطقتي "الأحطاب"، و"الأخلود".

وبالتزامن استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات الميليشيات في الجبهة ذاتها.

وأسفرت المواجهات - التي لا تزال مستمرة - والغارات الجوية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، وتدمير عربات تابعة لها.

في السياق، استعادت قوات الجيش وألوية العمالقة مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، الأحد، مواقع إستراتيجية ما بين محافظتي شبوة ومأرب.

وذكر مصدر ميداني أن قوات الجيش وألوية العمالقة أحرزت تقدمات مهمة في جبهة "مبلقة"، وحررت عدداً من المواقع المطلة على مديريتي حريب والعبدية.

ولفت إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت أبطال الجيش والعمالقة في المعارك، وقصفت تعزيزات الميليشيات الحوثية في منطقة المواجهات.

وأكد أن المعارك أسفرت عن تكبيد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وكان المركز الإعلامي للجيش اليمني، نشر مقطع فيديو التي تخوضها القوات الحكومية في جبهات مأرب الجنوبية.

وأعلن التحالف الأحد أنه "رصد تهديداً في محافظة الجوف اليمنية"، كاشفاً أنه يجري "التحضير لعملية عسكرية للتعامل مع التهديد".

وقال التحالف: "نتابع نشاطاً عدائياً للميليشيا الحوثية باستخدام مسيرات انطلقت من محافظة الجوف اليمنية"، مشدداً على "اتخاذ "الإجراءات العملياتية وفقاً للقانون الدولي والإنساني لحماية المدنيين".

وفي وقت سابق، ذكر التحالف، اليوم الأحد، أنه نفذ 17 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثيين في مأرب خلال 24 ساعة، مؤكداً أن الاستهدافات في مأرب دمرت 8 آليات للميليشيا الحوثية، وقتلت 90 عنصراً منهم.

وفي تطور آخر، أكدت ألوية العمالقة، التي تقاتل مع الجيش اليمني ضد الحوثيين، "السيطرة على مواقع مطلة على مديريتي حريب والعبدية جنوب مأرب".

وقالت وزارة الدفاع اليمنية، عبر موقعها على الإنترنت، إن "الجيش الوطني يخوض معارك شرسة ضد مجاميع ميليشيا الحوثي في جبهات مديريتي الجوبة وحريب وكبدت الميليشيا المزيد من الخسائر في العتاد والأرواح".

ونقلت عن مصدر ميداني قوله إن "المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من الميليشيا بنيران الجيش وضربات مقاتلات تحالف دعم الشرعية، وذلك في محيط معسكر أم ريش والمواقع القريبة منه".

وأكد أن "مدفعية الجيش دكت هي الأخرى المواقع التي تتمركز عليها الميليشيا، كما استهدفت تعزيزات وآليات عسكرية على امتداد الجبهة".

وتابعت وزارة الدفاع اليمنية: "بالتزامن، نفذت مقاتلات التحالف غارات مركزة استهدفت تجمعات وآليات تحمل تعزيزات وأدت إلى مصرع من كانوا على متنها من عناصر".

وتواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تقدمها في الجبهة الجنوبية لمأرب، فيما شهد جبل الفليحة ومعسكر أم ريش اشتباكات عنيفة أدت لمقتل أكثر من 40 حوثياً وأسر 20 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مصدر عسكري إن الجيش دمر تحصينات الميليشيا في محيط معسكر أم ريش فيما استهدفت مقاتلات التحالف آليات عسكرية في الطريق الرابط بين الجوبة وحريب.

وكان التحالف قد أعلن أمس السبت تنفيذه 8 عمليات استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة، موضحاً أن الاستهدافات في مأرب دمرت 5 آليات للميليشيات وقتلت 40 عنصراً.

