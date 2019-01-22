فيصل بن نواف يزور المناطق التاريخية بدومة الجندل ويقف على بحيرتها

نوه بما تمتلكه المنطقة من إرث حضاري وثقافي متنوع

تفقّد الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، المناطق الأثرية بمحافظة دومة الجندل، وشملت الجولة متحف الجوف الإقليمي، واستمع من مدير المتحف أحمد بن عتيق القعيد إلى شرح عن المتحف ومحتوياته من القطع الأثرية والحلي والمخطوطات.

كما زار أمير منطقة الجوف قلعة مارد التاريخية، ومسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحي الدرع الأثري، واستمع لشرح عنها.

ثم توجه الأمير فيصل بن نواف لبحيرة دومة الجندل، واطلع على الخطط التي يمكن استثمارها في البحيرة والمحيط لها، التي تم الانتهاء من تصميمها لطرحها على المستثمرين.

ونوه أمير منطقة الجوف بما تمتلكه المنطقة من إرث حضاري وثقافي متنوع، إضافة إلى البحيرة التي تعد وجهة سياحية، مؤكدًا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومن خلال رؤية المملكة 2030 تسعى للاستثمار في السياحة الداخلية وجذب المستثمرين، ولن نتوانى في المساعدة والتسهيل على المستثمر وتشجيعه.