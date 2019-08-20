"اتحاد القدم" يعيّن أجنبيًّا مكلفًا لرئاسة لجنة الحكام

اعتمد لجنتي المسابقات والمسؤولية الاجتماعية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين الإنجليزي جايكوب كولين، رئيسًا للجنة الحكام، بالتكليف، حتى الانتهاء من تعيين خبير تحكيمي دولي خلال الفترة القادمة.

وضمّت اللجنة المعينة للدورة الحالية التي تستمر حتى 2023: يوسف ميرزا أحمد نائبًا للرئيس، وعضوية عبدالرحمن إبراهيم التويجري، وعبدالله مطلق الشلوي، وعبدالعزيز سعد العقيلي، كما تم تعيين الإيطالي ماتيو تريفولوني مستشارًا.

كما اعتمد "اتحاد القدم" تشكيل لجنة المسابقات برئاسة نعيم البكر، ونائبه عبدالله الدخيل، وعضوية الفيصل الخنيفر، وعبدالمجيد العميم، ومحمد الجميعي.

واعتمد "اتحاد القدم" لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية برئاسة نزيه النصر، وعضوية فايز المالكي، وعبدالعزيز الحميدي، وناصر اليوسف، وهيف الفويه.